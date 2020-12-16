За год в Петербурге планируют построить 25 детсадов и 11 школ с бассейнами

Смольный рассчитывает на федеральную помощь.

Во вторник, 9 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым посетил школу №707 Невского района, сообщили в Смольном.

По словам Беглова, школа на 1650 мест открылась с октября 2020 года в микрорайоне, где постоянно активно строят новые дома. Отмечается, что на данный момент там есть места и для тех, кто в скором времени заселится в ЖК: сейчас там обучаются 744 ребенка.

Несмотря на то, что такие объекты дорого стоят, город и дальше собирается строить школы и детсады с бассейнами, различными мастерскими и специализированными кабинетами. Так, в 2021 году Смольный планирует построить 25 детсадов и 11 школ.

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Фото: Смольный