До конца 2023 года откроются 19 школ и 37 детских садов в Петербурге

В этом году губернатор Петербурга увеличил Адресную инвестиционную программу на 40%, из-за чего объектов социальной направленности становится все больше.

В пятницу, 7 июля, Госстройнадзором подведены итоги работы первых шести месяцев 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В этом году губернатор Петербурга увеличил Адресную инвестиционную программу на 40%, из-за чего объектов социальной направленности становится все больше.

Выдано 53 разрешения на строительство таких учреждений, что в два раза больше, чем в аналогичный период 2022-го. Таким образом, появятся 17 школ, 21 детский сад, 10 объектов здравоохранения и 5 спортивных объектов.

Увеличилось и количество введенных в эксплуатацию социальных объектов: выданы разрешения на открытие двух школ, двух детских садов, трех объектов здравоохранения и четырех – спорта.

Ранее мы сообщали о том, что в Шушарах построят два детских сада-близнеца.

Фото: Piter.TV