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За год в Петербурге изъяли 131 тонну плодоовощной продукции
Сегодня, 17:47
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nadezhda_sib

За год в Петербурге изъяли 131 тонну плодоовощной продукции

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Нарушителям выписали штрафов на сумму более 1 млн рублей.

В прошлом году специалисты Роспотребнадзора по Петербурга провели более 2 тысяч проб овощей. Из них три не соответствовали установленным требованиям. Об этом рассказала пресс-служба городского ведомства. 

В общей сложности инспекторы изъяли 133 партии овощей массой более 131 тонны. У продукции истек срок годности, или она была испорчена. Также у некоторых товаров отсутствовала маркировка и документы, подтверждающие безопасность. 

В отношении виновных лиц вынесли 37 постановлений. Они заплатят штраф на общую сумму более 1,4 млн рублей. 

Ранее Piter.TV показал, как польские груши раздавили бульдозером в Петербурге. 

Фото: pixabay.com

Теги: маркировка, овощи, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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