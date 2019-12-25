За год в Петербурге изъяли 131 тонну плодоовощной продукции

Нарушителям выписали штрафов на сумму более 1 млн рублей.

В прошлом году специалисты Роспотребнадзора по Петербурга провели более 2 тысяч проб овощей. Из них три не соответствовали установленным требованиям. Об этом рассказала пресс-служба городского ведомства.

В общей сложности инспекторы изъяли 133 партии овощей массой более 131 тонны. У продукции истек срок годности, или она была испорчена. Также у некоторых товаров отсутствовала маркировка и документы, подтверждающие безопасность.

В отношении виновных лиц вынесли 37 постановлений. Они заплатят штраф на общую сумму более 1,4 млн рублей.

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