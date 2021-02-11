Видео: более тонны польских груш раздавили бульдозером в Петербурге

У товара отсутствовал фитосанитарный сертификат и другие документы.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили более одной тонны груш, которые хранились с нарушениями. Всю партию пришлось уничтожить. Об этом 11-го февраля рассказала пресс-служба территориального ведомства.

Груши исследовали во время рейда на одном из складов Петербурга. Маркировки на части упаковок были сорваны.На других было указано, что фрукты были выращены в Польше, а страной-импортером выступила Республика Беларусь.

Документы, которые бы устанавливали происхождение и подтверждали безопасность и качество товара, не были предоставлены.

Подкарантинную продукцию изъяли и раздавили бульдозером в Ленинградской области.

Видео и фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области