За год свыше 110 тыс. петербуржцев получили высокотехнологичную помощь

Так, в 2020 году помощь получили 93 715 человек, в 2021 он вырос на 17,8 процента.

Стало известно, что высокотехнологичную помощь получили 110 443 человека с учетом медорганизаций федерального подчинения в 2021 году. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает председатель комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец.

Так, в 2020 году помощь получили 93 715 человек, в 2021 он вырос на 17,8 процента. В 2019 году высокотехнологичную помощь получили 103 838 человек, что на 6% больше, чем в 2020. Несмотря на перепрофилирование части больниц под ковид, количество случаев оказания ВМП превысило доковидный период.

В комитете добавили, что выросло количество максимально выполненных за день тестов на ковид - с 9 тыс. на апрель 2020 года до 40 тыс. в среднем. А в январе лаборатории обрабатывали уже 90 тыс. ПЦР-тестов.

Ранее мы писали, что количество болеющих петербуржцев снизилось до 200 тыс. человек.

Фото: Piter.tv



