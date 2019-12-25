За год средняя зарплата в Петербурге выросла до 62 тыс. рублей

Таким образом, показатель увеличился на 7%, или 3,9 тыс. рублей.

Уровень средней зарплаты в Петербурге в 2022 году вырос на 7% относительно 2021-ого - до 62 тыс. рублей. О этом свидетельствует исследование, проведённое специалистами HH.ru.

Таким образом, средние показатели заработка по городу превысили уровень прошлого года на 3,9 тыс. рублей.

Как показывает исследование, наибольший рост зарплаты за год составил 16% в производственной сфере и 13% в сферах "Искусство и масс-медиа", "Рабочий персонал", "Закупки".

Ранее мы сообщили о том, что Смольный потребовал активнее штрафовать мешающих вывозить мусор водителей.

Фото: Piter.TV