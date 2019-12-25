Смольный потребовал активнее штрафовать мешающих вывозить мусор водителей

В ГАТИ обратили внимание на рост случаев перегораживания подъезда к контейнерным площадках во вдовах города с лета прошлого года.

ГАТИ необходимо более активно наказывать водителей, которые перегораживают своими автомобилями доступ к контейнерным площадкам в дворах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на поручение вице-губернатора города Анатолия Повелия.

Отметим, что рост случаев с неправильной парковкой, в результате которой затрудняется подъезд к мусорным площадкам, ГАТИ фиксирует с июня 2021 года. За подобные правонарушения налагается штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей (40 тыс. рублей - для должностных лиц и 500 тыс. - для организаций).

По словам Повелия, высокая запаркованность дворов действительно мешает уборке города. Более частое привлечение к ответственности должно дисциплинировать водителей, добавил он.

Напомним, что с 2022 года в Петербурге было вынесено свыше 6,6 тыс. постановлений за нарушения правил парковки на дворовой территории.

Ранее мы сообщили о том, что муниципалитеты Ленобласти получат субсидии на контейнерные площадки для мусора.

Фото: Piter.TV