За год полиция провела 17 рейдов на "самой пьяной" улице Петербурга 

На Думской и Ломоносова работают 38 заведений общественного питания.

В пятницу, 20 декабря, стало известно о том, что с начала 2019 года полиция провела 17 рейдов на "самой пьяной" улице Петербурга. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как оказалось, на Думской и Ломоносова работают 38 баров и кафе. При этом на этой улице существует и жилой дом. Он находится на Думской, 5/20, Его жильцы часто жалуются на "круглосуточный шум". Так, с начала года Роспотребнадзор получил семь жалоб от местных жителей. В ходе проверки ведомство выявило ряд санитарных нарушений и изъяло около 700 литров алкоголя.

Кроме того, правоохранители задержали задержали 114 человек за мелкое за хулиганство и 18 – за употребление наркотических веществ.

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