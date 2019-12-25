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За год по новой развязке ЗСД проехали 1,3 млн автомобилей
Сегодня, 16:14
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smirenny

За год по новой развязке ЗСД проехали 1,3 млн автомобилей

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Следующую развязку сделают с Шуваловским проспектом.

В четверг, 3 сентября, стало известно, что за год по новой развязке ЗСД с Новым шоссе проехали 1,3 миллиона автомобилей. То есть каждый месят проезжают ежемесячно 150 тысяч автомобилей весной и летом и около 75 тысяч осенью и зимой.

Развязка стала удобным путем для жителей Сертолово, Песочного, Левашово и Белоострова. Строительство было закончено прошлой осенью. Следующую развязку сделают с Шуваловским проспектом, работы начались в декабре 2019 года. Ввести развязку в эксплуатацию планируют в конце 2021 года. 

Ранее мы писали, что петербург переходит на экологически чистые типы общественного транспорта.

Фото: Piter.TV

Теги: дороги петербуга, зсд, новая развязка, новая развязка с зсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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