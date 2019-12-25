За год по новой развязке ЗСД проехали 1,3 млн автомобилей

Следующую развязку сделают с Шуваловским проспектом.

В четверг, 3 сентября, стало известно, что за год по новой развязке ЗСД с Новым шоссе проехали 1,3 миллиона автомобилей. То есть каждый месят проезжают ежемесячно 150 тысяч автомобилей весной и летом и около 75 тысяч осенью и зимой.

Развязка стала удобным путем для жителей Сертолово, Песочного, Левашово и Белоострова. Строительство было закончено прошлой осенью. Следующую развязку сделают с Шуваловским проспектом, работы начались в декабре 2019 года. Ввести развязку в эксплуатацию планируют в конце 2021 года.

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Фото: Piter.TV