За год из Петербурга в США экспортировали 2 тысячи тонн мороженого

Перед оправлением в Америку все партии лакомства были исследованы в лаборатории "Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры".

В 2020 году из Петербурга в Америку отправили 2 тысячи тонн мороженого. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Северной столице, Ленинградской и Псковской областям.

Перед отправлением мороженное исследовали в лаборатории "Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры", в "Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории" и в "Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области".

По данным Россельхознадзора с начала прошлого года в США отправили 248 партий мороженого.

Ранее мы сообщали о том, что перелёты между Хельсинки и Петербургом возобновят с 28 января.

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