Перелёты между Хельсинки и Петербургом возобновят с 28 января

Авиакомпания Finnair планирует возобновить перелёты между Хельсинки и Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Рейсы будут осуществлять по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день в течение всего зимнего расписания. Авиасообщение намерены возобновить с 28 января.
Напомним, что сообщение между странами было приостановлено в середине марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что в Пулково открыты прямые рейсы в Калугу.
Фото: Piter.TV
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