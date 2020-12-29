Перелёты между Хельсинки и Петербургом возобновят с 28 января

Finnair приостановила полеты в Россию в середине марта 2020 года.

Авиакомпания Finnair планирует возобновить перелёты между Хельсинки и Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут осуществлять по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день в течение всего зимнего расписания. Авиасообщение намерены возобновить с 28 января.

Напомним, что сообщение между странами было приостановлено в середине марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково открыты прямые рейсы в Калугу.

Фото: Piter.TV