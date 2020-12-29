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Перелёты между Хельсинки и Петербургом возобновят с 28 января
Сегодня, 15:54
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IRINA_CHALKINA

Перелёты между Хельсинки и Петербургом возобновят с 28 января

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Finnair приостановила полеты в Россию в середине марта 2020 года.

Авиакомпания Finnair планирует возобновить перелёты между Хельсинки и Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут осуществлять по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день в течение всего зимнего расписания. Авиасообщение намерены возобновить с 28 января. 

Напомним, что сообщение между странами было приостановлено в середине марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково открыты прямые рейсы в Калугу.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, финляндия, хельсинки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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