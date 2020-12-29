В Пулково открыты прямые рейсы в Калугу

За перевозку пассажиров будет отвечать авиакомпания "Азимут".

Между Петербургом и Калугой восстановлено прямое авиасообщение. Пассажиры получат возможность перемещаться из одного города в другой на борту самолетов Sukhoi Superjet, которые обслуживает компания "Азимут". Об этом сообщает пресс-службеавоздушной гавани Петербурга.

Известно, что рейсы будут доступны 4 раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Отправление из города на Неве будет осуществляться в 13:40, а посадка в Калуге - в 15:15. Из калуги самолеты будут вылетать в 16:15, прибывая в Петербург к 17:50 вечера.

Добавим, что бронь билетов осуществляется на сайтах Пулково и компании-авиаперевозчика.

Ранее мы рассказали о том, что утром 3 января в Пулково не отменили ни одного рейса.

Фото: Piter.TV