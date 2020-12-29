Утром 3 января в Пулково не отменили ни одного рейса

Однако произошло 3 задержки самолетов в разные города РФ.

Утром воскресенья, 3 декабря, в аэропорту Пулково не был отменен ни один запланированный рейс. Тем не менее, судя по информации онлайн-табло воздушной гавани Петербурга, не обошлось без задержек.

Так, вовремя не смогли вылететь пассажиры, которые купили билеты на рейсы в Нижнекамск, Москву и Саратов. Продолжительность каждой из трех задержек составила менее 60 минут. Самолет из Нижнекамска стартует не в 10:15, а на 35 минут позже. Московский рейс задержан на 40 минут и должен вылететь в 15:30. Наконец, авиалайнер уже вылетел в Саратов - но не в 8:40, а с задержкой на 1 час.

Ранее мы рассказали о том, что рейс из Петербурга в Стамбул задержали почти на два часа.

Фото: Piter.TV