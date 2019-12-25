Рейс из Петербурга в Стамбул задержали почти на два часа

Двух человек сняли с рейса из-за нежелания надеть маску.

В четверг, 31 декабря, рейс Turkish Airlines, вылетающего в Стамбул из Петербурга, задержали почти на два часа, сообщила "Фонтанка".

Как оказалось, причиной послужил отказ двух пассажиров надеть на лицо маску: мужчина спустил ее на подбородок и отказался ее надевать нормально, его спутница была ответственнее, но агрессивнее. На просьбы стюардесс пассажиры не реагировали. Тогда на борт пригласили полицейских. Нарушителей вывели.

Отмечается, что из-за задержки рейс проследовал только около 18:10. Он приземлится в Стамбуле около 10 часов вечера.

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