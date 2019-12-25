В Пулково из-за сбоя бортового компьютера застряли более 200 пассажиров

Пассажирам рейса предоставили напитки, горячее питание и размещение в гостинице.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" и пресс-служба Пулково прокомментировали серьёзную задержку рейса из Петербурга в Бишкек.

Рейс U6–8833 Санкт-Петербург – Бишкек задержан по технической причине. Самолет должен был вылететь 29 декабря, о задержке большая часть пассажиров была предупреждена по телефону и sms. Пассажирам рейса (217 человек) предоставили напитки, горячее питание и размещение в гостинице, сообщили в авиакомпании.

В ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" назвали причину задержки. Произошел сбой бортового компьютера. Новое время вылета запланировано на 02:25 31 декабря.

В выходные вылетевший в Петербург самолет вернулся в Сургут из-за сработавшего датчика.

Фото: Piter.tv