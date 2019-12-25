Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Сургут из-за сработавшего датчика

На борту лайнера находились 114 пассажиров и пять членов экипажа.

Сомолет летевший в Северную столицу вынужденно вернулся в Сургут из-за сработавшего датчика. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Известно, что Airbus A319 вылетел из ХМАО в 3 часа ночи по Московскому времени. При срабатывании датчиков командир воздушного судна принял решение о возвращении в авиагавань.

Известно, что н борту находились 114 пассажиров и 5 человек из экипажа.

Ранее мы сообщали о том, что аэропорт Пулково в воскресенье работает без задержек и отмен.

Фото: Piter.tv