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Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Сургут из-за сработавшего датчика
Сегодня, 9:49
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IRINA_CHALKINA

Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Сургут из-за сработавшего датчика

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На борту лайнера находились 114 пассажиров и пять членов экипажа.

Сомолет летевший в Северную столицу вынужденно вернулся в Сургут из-за сработавшего датчика. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Известно, что Airbus A319 вылетел из ХМАО в 3 часа ночи по Московскому времени. При срабатывании датчиков командир воздушного судна принял решение о возвращении в авиагавань.

Известно, что н борту находились 114 пассажиров и 5 человек из экипажа. 

Ранее мы сообщали о том, что аэропорт Пулково в воскресенье работает без задержек и отмен.

Фото: Piter.tv

Теги: пулково, самоелт, сургут
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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