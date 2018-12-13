С начала года из Петербурга выдворили 426 нелегальных мигрантов

Чаще остальных миграционный режим нарушали граждане Узбекистана и Таджикистана.

С начала текущего года с территории Петербурга выдворили 426 нелегальных мигрантов. Чаще остальных миграционных режим нарушали граждане Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по городу.

Среди нарушителей оказалось 57 % граждан из Узбекистана и 20 % — из Таджикистана. Кроме того, незаконно на территории России находились жители Украины, Индии, Азербайджана, Камеруна, Нигерии, Египта, Алжира и других стран.

Выдворенные из страны иностранцы не смогут пересечь границу России в течение ближайших пяти лет.

Судебные приставы получили право выдворять мигрантов, находящихся на территории РФ незаконно, в 2012 году. За это время на родину было отправлено более 11 тысяч нелегалов.

Ранее мы писали, что на Кораблестроителей задержан киргиз, убивший на родине несколько человек.

Фото: Piter.TV