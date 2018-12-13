На Кораблестроителей задержан киргиз, убивший на родине несколько человек

Инициаторам розыска сообщили о нахождении гражданина.

Правоохранительные органы Петербурга вместе с зарубежными коллегами поймали в Василеостровском районе города беглого преступника. Мужчину несколько лет разыскивали на территории Киргизии за убийство нескольких человек. Выяснилось, что все это время злоумышленник прятался в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Местные жители рассказали, что иностранца задержали около 8 часов утра 29 апреля. В оперативных мероприятиях участвовали также сотрудники Росгвардии. Они остановили подозреваемого около 42 дома по улице Кораблестроителей.

В полиции Киргизии отметили, что преступление 37-летним жителем было совершено еще в 2007 году, но до настоящего момента о его местонахождении сведений не было.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону