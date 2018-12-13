Эвакуация ТРЦ "Охта Молл" сорвала петербуржцам премьеру "Мстителей"

Зрители вышли из кинотеатра так и не узнав концовку блокбастера.

Вечером 29 апреля в Петербурге эвакуировали торговый комплекс "Охта Молл". Угроза подрыва здания оказалась ложной. Однако, шутка телефонного террориста сказалась на зрителях, которые пришли на премьеру новой части "Мстителей". Люди так и не досмотрели до конца финальную картину про супергероев Marvel. Многие приобрели билеты за неделю до кинопоказа.

Отметим, что официальная причина вывода людей на улицу - технические причины. Петербуржцев заставили выйти со всей территории торгового комплекса по Брантовской дороге,3, а также кинотеатра.

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