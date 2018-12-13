На Руднева перевернулась машина, а иномарка взобралась на минифургон

Петербуржцы давно не видели ничего подобного.

В Выборгском районе Петербурга произошло странное ДТП,которое оставила в недоумении местных жителей. Одна машина оказалась сверху второй. Каким образом водителю удалось так забраться на транспортное средство - неизвестно. Рядом с "автомобильной горкой" очевидцы заметили перевернувшуюся иномарку. Об аварии сообщили свидетели событий в социальных сетях,

Инцидент произошел в ночь на 30 апреля около 13 дома по улице Руднева. Предположительно, минифургон стоял у тротуара в припаркованном состоянии. В этот момент в него влетела иномарка. В результате машина перевернулась и перегородила проезжую часть.

В ситуации разбирается полиция. Известно, что пострадавших нет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб