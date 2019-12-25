За год число тяжких преступлений в Ленобласти сократилось на 14%

Также полиция определила топ-5 самых спокойных районов региона.

В понедельник, 12 декабря, в комиссии по профилактике правонарушений Ленобласти подвели итоги работы за 2022 год. Как отмечает пресс-служба администрации региона, в период с января по ноябрь произошло сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 14%.

Также заметно улучшение ситуации с дорожно-транспортными происшествиями: их количество в Ленобласти уменьшилось на 16%.

Наконец, комиссия определила наиболее благополучные районы региона. В первую пятерку Волховский, Волосовский, Лодейнопольский, Подпорожский и Тосненский.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти установили более 350 новых мусорных баков для стекла и пластика.

Фото: Piter.TV