В Ленобласти установили более 350 новых мусорных баков для стекла и пластика

Покупку баков совместно профинансировали АО "УК по обращению с отходами" и органы местного самоуправления.

За ноябрь 2022 года в 6-ти районах Ленинградской области были установлены свыше 140 контейнерных площадок и 357 баков для сбора стекла и пластика. Об этом сообщила пресс-служба регионального мусорного оператора АО "УК по обращению с отходами".

Новые контейнеры были закуплены на средства УК и муниципальных органов. Они установлены в Красноозерном сельском поселении (Приозерский район), городе Вырица и деревне Кобрино (Гатчинский район), Синявинском городском поселении (Кировский район), Горбунковском сельском поселении (Ломоносовский район), Тихвине, а также в Буграх, Новодевяткино, Мурино и Сертолово (Всеволожский район).

Жители перечисленных населённых пунктов могут воспользоваться 204 баками для пластика, 112 из которых были приобретены за счет собственных средств регоператора, а 92 – на средства органов местного самоуправления. Контейнеров для стекла – 153 штуки, они также закупались УК и местными властями.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть обновляет общественный транспорт.

Фото: АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"