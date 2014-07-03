Ленобласть обновляет общественный транспорт

Председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк рассказал, что также завершается строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Тосно.

За год в Ленобласти при поддержке регионального бюджета появился 51 новый современный автобус – среди них и экологичный транспорт на газомоторном топливе. Реализацию госпрограммы "Развитие транспортной системы Ленинградской области в 2022 году" обсудили на совещании под руководством губернатора Александра Дрозденко. Об этом сообщила администрация 47 региона.

При поддержке областного бюджета пассажирскими предприятиями приобретено 11 газовых автобусов, объем субсидии составил 45 млн рублей. Эта работа показала свою эффективность и будет продолжена. Александр Дрозденко

Председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк рассказал, что также завершается строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Тосно. За год на газ переводится 154 единицы техники: 143 легковые машины и 11 магистральных тягачей. Также из бюджета региона выделены средства на оплату лизинговых платежей при закупке перевозчиками новых низкопольных и полунизкопольных автобусов – приобретено 40 единиц общественного транспорта.

Фото: администрация Ленобласти