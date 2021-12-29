За год более трехсот детей приютил петербургский "Транзит"

Здесь помогают восстановить документы и связь с родственниками, помогают получить образование и медпомощь.

В пятницу, 14 января, стало известно, что за 2021 год социальный приют "Транзит" стал домом более чем для трёхсот детей в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

В "Транзите" оказывают помощь детям из других регионов стран СНГ, которые оказались в городе без попечения взрослых. За все время работы приюта сотрудники помогли более 7,5 тыс. детей, из них почти 3,5 тысячи были доставлены специалистами к местам проживания законных представителей.

Отмечается, что ежегодно в "Тразнит" поступают и проходят реабилитацию до 300 несовершеннолетних от трёх до 18 лет. Здесь помогают восстановить документы и связь с родственниками, помогают получить образование и медпомощь. Это единственное учреждение на Северо-Западе, где под опеку принимают детей из стран СНГ и других государств.

Ранее в Петербурге Анна Митянина помогла женщине вернуть сына. Женщина приехала с сыном из другого города, ей приходилось работать по ночам. Семья благополучная, мать не имеет вредных привычек, но она оказалась одна в трудной жизненной ситуации без помощи и поддержки. Часто ребенка она оставляла со своими знакомыми.

Фото: pexels

