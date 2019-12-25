За год более 100 петербурженок воспользовались услугой "многодетная беременная"

Проект запустил родильный дом №10.

В прошлом году накануне Дня матери петербургский родильный дом №10 запустил пилотный медико-социальный проект "Многодетная беременная", в котором приняли участие 102 женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Проект направлен на помощь многодетным мамам в период вынашивания детей. Женщины могут посещать врачей без очереди в специально отведенное для них время и пройти обследования необходимых специалистов за один прием. При необходимости они могут вызвать врача на дом. Все услуги оказываются бесплатно по системе ОМС.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса привились около 150 беременных женщин.

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