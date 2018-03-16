В Чили задержали экстремала из Петербурга за страшные видеокадры

Павел не раз покорял городские вершины.

В Чили экстремала из Петербурга задержали за опасное времяпрепровождение. На аккаунте в социальной сети появились видео и фото.

Руфер из Петербурга Павел Гогулан залез на крышу 22-этажного здания банка в Чили, сообщается в его Instagram-аккаунте. Экстремал залез на небоскреб без всякой страховки, однако после спуска его уже поджидали сотрудники местной полиции.

Сегодня был пробный залаз на здание банка 22 этажа. Все прошло успешно. Всем спасибо! На следующей недели новое здание. Подписывает фото Павел

Как сообщает Павел сотрудники правоохранительных органов его сразу отпустили и даже оценили его поступок.

Вчера выдался крайне насыщенный день. В обед я решил немного потревожить умы благочестивых граждан Чили. Начал забираться на здание банка (название не помню).

Здание небольшое, в 22 этажа с макушкой. Тренировочное. Как показала практика, наказания в Чили по данному правонарушению нет, т.к ты забираешься снаружи. Не нарушая при этом частной собственности. Есть одно НО! Могут написать жалобу владельцы. Но мне повезло. Из троих менеджеров возникал только один, а полиция была на моей стороне. Поэтому в участке, добрый дядька порвал жалобу одного из них, со словами: - Какая жалоба? Не было никакой жалобы!

Еще посоветовал мне в следующий раз лезть в его смену, как я и поступлю) Дабы избежать других недовольных личностей. Радуется Павел

По всей видимости, он не собирается останавливаться на достигнутом, так как он уже не раз покорял небоскрёбы без страховки.

Видео и фото: Instagram / pavel_gogulan