За февраль саперы нашли в Петербурге и Ленобласти более 200 боеприпасов

После этого "находки" утилизируют на полигоне.

За прошедший февраль саперы общевойсковой армии ЗВО обнаружили на территории Петербурга и области несколько сотен боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Специалисты выезжали на поиски боеприпасов по заявкам местных жителей, а также представителей органов власти. Всего за февраль 2020 было найдено более 200 артиллерийских снарядов времен ВОВ, многие из них были произведены в Германии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Курортном районе Петербурга нашли сумку с оружием и патронами.

Фото: Piter.TV