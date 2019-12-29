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За февраль саперы нашли в Петербурге и Ленобласти более 200 боеприпасов
Вчера, 23:00
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nadezhda_sib

За февраль саперы нашли в Петербурге и Ленобласти более 200 боеприпасов

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После этого "находки" утилизируют на полигоне.

За прошедший февраль саперы общевойсковой армии ЗВО обнаружили на территории Петербурга и области несколько сотен боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. 

Специалисты выезжали на поиски боеприпасов по заявкам местных жителей, а также представителей органов власти. Всего за февраль 2020 было найдено более 200 артиллерийских снарядов времен ВОВ, многие из них были произведены в Германии. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Курортном районе Петербурга нашли сумку с оружием и патронами

Фото: Piter.TV 

Теги: боеприпасы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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