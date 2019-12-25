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В Курортном районе Петербурга нашли сумку с оружием и патронами
Сегодня, 11:50
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arteliseev

В Курортном районе Петербурга нашли сумку с оружием и патронами

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Полиция разыскивает хозяина сумки.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в субботу, 22 февраля, житель посёлка Репино обнаружил бесхозную сумку на пересечении улицы Луговой и Зеленогорского шоссе в лесу.

Полиция установила, что в сумке, которую вытащили из канавы, лежал автомат калибра 7,62 мм с одним магазином, который был снаряжен 25 патронами калибра.

Экспертиза установила, что найденные оружие и боеприпасы относятся к категории нарезного огнестрельного оружия и пригодны к стрельбе.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что жители Чёрной речки нашли уснувшего с пулемётом мужчину.

Фото: Pixabay

Теги: бесхозныйпредмет, криминал, оружие, питер, репино, сестрорецк, сумка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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