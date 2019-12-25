За февраль фрукты и овощи в Ленобласти подорожали на 5,8%

Меньше всего в цене прибавил картофель.

В Ленобласти, согласно официальной статистике от Петростата, за февраль цены на фрукты и овощи выросли на 5,8%.

Меньше всего в цене прибавил картофель (1,1%, 32 рубля 16 копеек за килограмм). Больше всех в цене подросла свекла (+17,95%, 29 рублей 31 копейка за кг), затем огурцы (+16,5%) и помидоры (+10,1%). Виноград подорожал на 19,2%.

А вот яблоки стали дешевле на 4,4%, апельсины на 8,9%, лимоны – на 7,3%.

Правительство РФ вводит мониторинг цен на товары и услуги.

Фото: Piter.tv