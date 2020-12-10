Вести мониторинг поручено Росстату, ФАС, а также Минэкономразвития.

Правительство РФ вводит мониторинг цен на товары и услуги. Об этом сообщает сайт кабинета министров.

Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке. цитата из сообщения правительства

Отмечается, что мониторинг также поможет прогнозировать риски подорожания значимой продукции, а также своевременно принимать меры для сдерживания роста цен.

Вести мониторинг поручено Росстату, ФАС, а также Минэкономразвития. Если данные ведомства зафиксируют рост цен, который превышает инфляцию, то информацию направят в профильные министерства и ведомства.

Ранее в Петербурге выросли цены на гречу и сахар.

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