В Петербурге выросли цены на гречу и сахар

Ранее зафиксировали подорожание яиц и мяча птицы.

В частности из-за регулирования цен на продукты в начале 2021 года, в Петербурге начали фиксировать подорожание цен на многие товары первой необходимости. Издание "Фонтанка" уточняет, что страдает производство: производители сахара снизили производительность более чем в половину.

Фабрики по заготовке курицы и яиц и вовсе страдают из-за угрозы птичьего гриппа. Так, по данным Минсельхоза, в скором времени цены на птицу могут вырасти лишь в рамках инфляции. Однако с 9 по 15 февраля мясо курицы подорожало на 4,2% по сравнению с прошлым декабрем.

Повышение цен зафиксировали и на сахар с гречей. Так, сахар подорожал на 60%, а греча выросла в цене на треть.

Ранее мы писали, что яйца и помидоры резко подорожали в Петербурге с начала года.

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