За две недели в Петербург из-за границы вернулись почти 17 тыс. человек

Чаще всего петербуржцы бывали в Финляндии.

С 24 марта по 6 апреля в Петербург из-за границы вернулось почти 17 тыс. человек. Об этом рассказал оперативный штаб в Москве по борьбе с коронавирусом.

За этот период в Россию вернулись из 71 страны. Чаще всего из Финляндии ― 4634 человека. Среди других популярных стран ― Таиланд, Турция, Вьетнам, Катар.

С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное сообщение. Отметим, что часть рейсов были вывозными.

Всего с 24 марта по 6 апреля в региона Северно-Западного федерального округа вернулись 35 206 человек.

Накануне 70 петербуржцев вернулись из московских обсерваторов.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished