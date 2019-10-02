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За две недели в Петербург из-за границы вернулись почти 17 тыс. человек
Сегодня, 20:09
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nadezhda_sib

За две недели в Петербург из-за границы вернулись почти 17 тыс. человек

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Чаще всего петербуржцы бывали в Финляндии.

С 24 марта по 6 апреля в Петербург из-за границы вернулось почти 17 тыс. человек. Об этом рассказал оперативный штаб в Москве по борьбе с коронавирусом.

За этот период в Россию вернулись из 71 страны. Чаще всего из Финляндии ― 4634 человека. Среди других популярных стран ― Таиланд, Турция, Вьетнам, Катар. 

С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное сообщение. Отметим, что часть рейсов были вывозными.

Всего с 24 марта по 6 апреля в региона Северно-Западного федерального округа вернулись 35 206 человек. 

Накануне 70 петербуржцев вернулись из московских обсерваторов

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: заграница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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