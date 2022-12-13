За драку в "Галерее" арестовали 17-летнего студента

Следствие считает, что днём 26 февраля молодой человек с соучастниками избил 15-летнего школьника в торговом центре.

Во вторник, 28 февраля, Смольнинский суд Петербурга заключил под стражу 17-летнего студента одного из городских колледжей, который участвовал в потасовке в ТРЦ "Галерея". Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Следствие считает, что днём 26 февраля молодой человек с соучастниками избил 15-летнего школьника в торговом центре на Лиговском проспекте. Вчера студенту предъявили обвинение по статье "хулиганство". Суд отправил петербуржца в СИЗО до 25 апреля.

Напомним, что по статье о хулиганстве отправили в спецприемник на пять суток Константина Игнатьева, Сергея Фокина, Максима Жеребцова и Рустама Алексеева. Никита Ловыгин отделался штрафом в 500 рублей. Суд счел, что задержанные грубо и нецензурно выражались в публичном месте и провоцировали потасовку, чем выразили неуважение к обществу. Своей вины привлеченные к ответственности петербуржцы не признали. Аналогичный протокол на Андрея Полункина суд вернул в полицию, а судебное рассмотрение "хулиганского" протокола на Даниила Дмитриева перенесли.

Фото: Piter.tv

