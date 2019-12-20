За день в Ленобласти утонули два человека

Петербурженку достали из пожарного водоема, а тело местного жителя обнаружили в реке Тосна.

За субботу, 27 июня, в Ленобласти утонули два человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Около 17:00 в диспетчеру полиции поступило сообщение о том, что в пожарном водоеме на территории садоводства "Ритм" обнаружена утонувшая женщина. Позднее выяснилось, что тело принадлежит 47-летней жительнице Петербурга.

В тот же день, около 20:00 в полицию позвонил перепуганный очевидец, который рассказал, что заметил в реке Тосна, в районе недалеко от улицы Заречной, тело утонувшего мужчины. Предполагается, что это 32-летний местный житель.

Ранее мы писали, что на Верхнем Суздальском озере утонул молодой мужчина.

Фото: Pixabay