На Верхнем Суздальском озере утонул молодой мужчина

Ему было всего 24 года.

Стало известно, что минувшей ночью на Верхнем Суздальском озере утонул человек. Информация о трагедии появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, погиб молодой мужчина: ему было всего 24 года. Сотрудники МЧС приехали в течение получаса. Дайвер достал из воды тело меньше, чем за 15 минут. Почему мужчина утонул, пока не известно.

Ранее мы сообщили, что в Токсово нашли тело утопленника на берегу залива.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте