На Верхнем Суздальском озере утонул молодой мужчина

Стало известно, что минувшей ночью на Верхнем Суздальском озере утонул человек. Информация о трагедии появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте".
По словам очевидцев, погиб молодой мужчина: ему было всего 24 года. Сотрудники МЧС приехали в течение получаса. Дайвер достал из воды тело меньше, чем за 15 минут. Почему мужчина утонул, пока не известно.
Ранее мы сообщили, что в Токсово нашли тело утопленника на берегу залива.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
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