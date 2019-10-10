В Токсово нашли тело утопленника на берегу карьера

Почему мужчина погиб, и кем он был пока не известно.

Как стало известно Piter.tv, 27 июня в полицию Всеволожского района поступило известие о гибели человека. Сообщалось о том, что недалеко от посёлка Новое Токсово обнаружен труп мужчины.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили на берегу карьера тело утопленника. Почему мужчина погиб, и кем он был пока не известно. Сейчас проходит проверка по факту случившегося. Напомним, что за последнюю неделю возросло количество несчастных случаях в водоемах.

Ранее мы сообщили, что в Выборге прошёл рейд в запрещенных для купания местах.

Фото: ДТП И ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте