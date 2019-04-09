В Выборге прошёл рейд в запрещенных для купания местах

С нарушителями провели профилактическую беседу.

Стало известно, что 26 июня в Выборгском районе провели рейд: представители районной администрации, отдела центра ГИМС и ОВО в сопровождении сотрудников МВД посетили нелегальные пляжи.

Оказалось, что на запрещенных для купания местах, немало купальщиков. С нарушителям провели профилактические беседы: в последнее время количество утонувших в водоемах возросло. Больше всего купальщиков было на "щучьем камне" у Выборгского судостроительного завода и Солдатском пляже. Около 6 таких пляжей находятся под запретом — там установлены предупреждающие знаки "Купание запрещено"

Напомним, что единственное разрешенное официально место отдыха у воды в Выборгском районе — это Смоляной Мыс, но даже там запрещено купаться из-за нечистой воды.

Ранее мы сообщили, что петербуржцы пожаловались на кучи мусора на пляже в Ольгино.

Фото: Pixabay