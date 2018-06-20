Видео: В "Парке Монрепо" продолжаются масштабные работы по берегоукреплению

К началу туристического сезона остров Палатки, Пампушинку и остров Колонны будут открыты для посещения.

В "Парке Монрепо" вышли на финишную прямую масштабные работы по восстановлению береговой линии островов и в районе Падающего камня.

Все работы по берегоукреплению островов проходят с воды. Для этого были отсыпаны временные дороги, по которым может пройти вся необходимая для работ техника.

Исторически берега островов были укреплены каменными валунами, которые уложены без связующего раствора и держались под собственным весом. Под действием природных факторов историческая кладка полностью разрушилась, за исключением небольшого участка на острове Пампушинка, который будет музеефицирован. В связи с недолговечностью такого укрепления был выбран другой метод кладки.

Новое берегоукрепление внешне напоминает кладку на исторических гравюрах: три ряда гранитных блоков серого цвета с розовыми вкраплениями высотой по 0,5 метра укладываются в шахматном порядке. В качестве удерживающих конструкций использованы габионы (железные сетки, наполненные камнями). Такая конструкция очень надежна и позволяет максимально сохранить исторический облик парка.

Сейчас, в связи с работами, посетители парка не имеют возможность пройти к островам. Но к началу туристического сезона остров Палатки, Пампушинку и остров Колонны будут открыты для посещения.

Фото, видео: Piter.TV

