За четыре месяца в Ленобласти в ДТП погибло 68 человек

Более 470 человек получили ранения.

В Ленобласти за четыре месяца в ДТП погибли 68 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.

В преддверии летнего сезона на дорогах Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль. В этом году на дорогах региона произошло более 9,3 тыс. аварий. В них пострадали 379 водителей и пассажиров, более 470 человек получили ранения.

С 24 по 26 мая 30 экипажей и шесть мотоциклов несли службу на территории области. Они помогали сотрудникам из районных подразделений.

Ранее мы писали, что легковушка въехала в машину дорожной службы на трассе "Нарва".

Фото: Piter.tv