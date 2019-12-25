  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За четыре месяца в Ленобласти в ДТП погибло 68 человек
Сегодня, 12:54
62
mapero Добавить в Яндекс.Новости

За четыре месяца в Ленобласти в ДТП погибло 68 человек

0 0

Более 470 человек получили ранения. 

В Ленобласти за четыре месяца в ДТП погибли 68 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО. 

В преддверии летнего сезона на дорогах Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль. В этом году на дорогах региона произошло более 9,3 тыс. аварий. В них пострадали 379 водителей и пассажиров, более 470 человек получили ранения. 

С 24 по 26 мая 30 экипажей и шесть мотоциклов несли службу на территории области. Они помогали  сотрудникам из районных подразделений.

Ранее мы писали, что легковушка въехала в машину дорожной службы на трассе "Нарва".

Фото: Piter.tv

Теги: дтп в ленобласти, транспорт, угибдд гу мвд россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии