За четыре дня в Тюмени выпало более месячной нормы осадков

Снегоуборочная техника перешла в режим круглосуточной работы.

За последние четыре дня в Тюмени выпало свыше месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В сообщении сказано, что норма осадков за декабрь составляет 25 см снега. В Тюмени за четыре дня выпало больше. Снегоуборочная техника перешла в режим круглосуточной работы. На улицах города работают 471 снегоуборочная машина и 233 дорожных рабочих. За день им удалось собрать и вывезти более 11,5 тыс. кубометров снега.

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Видео: ВКонтакте / Тюменская область (Владимир Таут)