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За четыре дня в Тюмени выпало более месячной нормы осадков

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Снегоуборочная техника перешла в режим круглосуточной работы.

За последние четыре дня в Тюмени выпало свыше месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В сообщении сказано, что норма осадков за декабрь составляет 25 см снега. В Тюмени за четыре дня выпало больше. Снегоуборочная техника перешла в режим круглосуточной работы. На улицах города работают 471 снегоуборочная машина и 233 дорожных рабочих. За день им удалось собрать и вывезти более 11,5 тыс. кубометров снега.

Ранее мы сообщили, что жители Якутии боятся жаловаться на холод в новых домах из-за осуждения в соцсетях.

Видео: ВКонтакте / Тюменская область (Владимир Таут)

Теги: зима, осадки, погода, снег, тюмень
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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