За частный счет отреставрировали два деревянных памятника архитектуры в Петербурге

Речь идет о доме М. В. Савинской (даче семьи Пуниных) на Госпитальной улице в Павловске и о даче Е. Н. Шапошниковой на улице Ломоносова в Парголово.

В Петербурге за частный счет отреставрировали два памятника деревянной архитектуры. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает КГИОП.

Речь идет о доме М. В. Савинской (даче семьи Пуниных) на Госпитальной улице в Павловске и о даче Е. Н. Шапошниковой на улице Ломоносова в Парголово.

Дом в Павловске отреставрировали по заказу Дмитрия Елизарова. Так, работы заняли около десяти лет: капремонт в советское время лишил дом колорита, и многое пришлось воссоздавать с нуля. Теперь владелец планирует жить в этом доме.

Здание в Парголово восстановили по заказу Александра Кормилицына. Он рассказал, что ему было жаль строение, превратившееся в свалку. Он планирует благоустроить территорию, завершить отделку помещений и переехать туда в конце года.

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Фото: КГИОП

