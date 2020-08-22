За ближайшие 3 года в Выборге реализуют 4 крупных проекта

Один из них правительство Ленобласти презентовало жителям на День города.

В во время празднования Дня Выборга, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о проектах, которые будут реализованы в городе и района до 2023 года включительно. Об этом стало известно Piter.TV.

Так, за ближайшие 3 года администрация региона выделит свыше 2 миллиардов рублей на запуск программы "Чистая вода", 640 миллионов рублей на строительство закрытого футбольного поля и не менее 1 миллиарда рублей в год на дорожное строительство.

Наконец, в качестве подарка правительство приготовило для города проект реставрации здания на Северном валу. На его месте построят новую школу.

Также Александр Дрозденко рассказал об инициативах, которые уже удалось осуществить:

Мы четко выполняем обещания в отношении Выборга. Первое, что я обещал вам и выполнил — это реконструкция трассы "Скандинавия". Второе — несколько лет назад город был признан историческим поселением и получил более 4 миллиарда рублей на реставрацию. Впервые за долгие десятилетия началась реконструкция исторических жилых зданий. Третье — это проведение масштабного ремонта дорог и реализация программы "Комфортная среда". Сегодня Выборг — один из лидеров этой программы. резюмирвал Александр Дрозденко

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко поздравил Выборг с днем рождения.00:33

Фото: Piter.TV