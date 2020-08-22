Александр Дрозденко поздравил Выборг с днем рождения

Губернатор отметил, что сегодня выборжане имеют возможность отметить сразу несколько важных дат.

В субботу, 22 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прибыл в Выборг, чтобы поздравить местных жителей с Днем города. Об этом стало известно Piter.TV.

Глава 47-ого региона выступил перед участниками торжества на Рыночной площади. В своей речи он отметил, что у местного населения появилась возможность отметить еще несколько важных дат - День государственного российского флага и 93-ю годовщину со дня образования Ленинградской области.

Самое главное, что сегодня мы не просто празднуем большие праздники. Подходя к этим датам мы можем четко сказать себе: "Мы находимся на правильном пути!" подчеркнул Александр Дрозденко

Ранее мы рассказали о том, что Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили выборжан с Днем Государственного флага.

Видео: Piter.TV