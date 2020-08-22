Александр Дрозденко поздравил Выборг с днем рождения

В субботу, 22 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прибыл в Выборг, чтобы поздравить местных жителей с Днем города. Об этом стало известно Piter.TV.
Глава 47-ого региона выступил перед участниками торжества на Рыночной площади. В своей речи он отметил, что у местного населения появилась возможность отметить еще несколько важных дат - День государственного российского флага и 93-ю годовщину со дня образования Ленинградской области.
Самое главное, что сегодня мы не просто празднуем большие праздники. Подходя к этим датам мы можем четко сказать себе: "Мы находимся на правильном пути!"
подчеркнул Александр Дрозденко
Ранее мы рассказали о том, что Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили выборжан с Днем Государственного флага.
Видео: Piter.TV
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