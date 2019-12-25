Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили выборжан с Днем Государственного флага

22 августа в Выборге отпразднуют день государственного флага. Глава администрации Геннадий Орлов и глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин поздравили жителей с наступающим праздником. Текст обращения опубликован на сайте районной администрации.

Уважаемые жители города Выборга и Выборгского района! Искренне поздравляем вас с праздником – Днем Государственного флага Российской Федерации!

Эта дата объединяет людей разных поколений в их любви к Родине и ответственности за ее настоящее и будущее, в их уважении к символу национального единения - историческому трехцветному флагу.

Уверены, российский триколор находит отклик в сердце каждого, кто любит свое Отечество, родную землю, отчий дом. Он напоминает нам о славной истории, богатой культуре и традициях нашей страны, героических подвигах сограждан и вдохновляет на бо́льшие свершения и созидательную деятельность.

Приумножая наше великое историческое наследие, мы умножаем и славу российского флага - символа свободного, независимого государства, ведь главная сила нашей страны и, в частности, Выборгского района всегда были и есть сами люди, люди, которые здесь живут. Своим добросовестным трудом, достижениями в профессиональной, спортивной и творческой сферах выборжцы славят нашу малую родину, а значит, и страну в целом.

Спасибо вам, дорогие земляки, за личный вклад в развитие и процветание Выборга и Выборгского района, за добрые дела, совершенные во имя Родины.

Желаем вам благополучия и мирного неба над головой! Крепкого здоровья и бодрости духа! С праздником!





Глава МО "Выборгский район" Д.Ю. Никулин

Глава администрации МО "Выборгский район" Г.А. Орлов