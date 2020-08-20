Видео: в Выборге прошел рейд по детским площадкам

Представители администрации оценили безопасность, правила содержания и эксплуатации детских площадок города.

В течение августа в Выборге комиссия в составе представителей районной администрации и обслуживающих компаний будет регулярно осматривать детские площадки. Цель рейдов – проверка игровых зон на соответствие требованиям безопасности, а также правилам их содержания и эксплуатации, ведь детские площадки должны быть в хорошем состоянии, чтобы дети могли играть в комфортных и безопасных условиях.

В ходе рейда особое внимание уделялось состоянию игрового и спортивного оборудования, наличию коррозии металлических элементов и повреждению деревянных конструкций.

Недостатки оборудования игровых комплексов сотрудники отдела благоустройства восстанавливают сразу - подкручивают болты, подсыпают песок и отсев.

Оборудование, которое отслужило свой срок, демонтируют. На его месте будет установлено новое в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

В реестре 237 площадок. Специалисты осматривают площадки на предмет их состояния. То, что можно восстановить, мы восстанавливаем, то, что нельзя - демонтируем. Елена Семенова, специалист отдела благоустройства администрации МО "Выборгский район".

В этом году обследование будет проходить два раза - в августе и октябре. По словам специалиста отдела благоустройства, на следующий год пройдет визуальное обследование игровых зон уже представителями администрации. Также будет разыгрываться следующий контракт на содержание и обслуживание площадок.

Отметим, что с 1 июня 2020 года изменились требования к детским площадкам. Так обязательное условия соответствия новому регламенту - наличие прочного основания площадки.