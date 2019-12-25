За август-сентябрь 2021 года в Петербурге похищена 31 крышка люков

Всего с начала 2021 года в Петербурге было зафиксировано более 150 случаев кражи люков.

За август-сентябрь 2021 года специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" зафиксировали хищение 31 крышки люков, почти все кражи происходили на севере города. При этом только за 6 сентября украли 11 люков. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Работники предприятия передали соответствующие заявления в правоохранительные органы. Уголовным кодексом за хищение крышек колодцев предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет. Всего с начала 2021 года в Петербурге было зафиксировано более 150 случаев кражи люков.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" обращается к жителям города: если вы стали свидетелем кражи крышки люка, сообщите об этом в правоохранительные органы или по номеру 004. Если вы увидели колодец с плохо закрытой или отсутствующей крышкой, сразу же сообщите об этом по телефону Горячей линии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга": 305-09-09 или через сервис "Открытый люк? Сообщите!".

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Фото: Piter.tv