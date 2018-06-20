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Петербуржец получил 9 суток за "надгробие" с Путиным
Сегодня, 18:40
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Rybka123

Петербуржец получил 9 суток за "надгробие" с Путиным

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Проведение данного мероприятия не было согласовано с органами исполнительной власти.

Октябрьский суд Петербурга вынес приговор петербуржцу, установившему надгробие с изображением Владимира Путина рядом с Исаакиевским собором. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, вечером 5 апреля 32-летний обвиняемый разместил в Александровском саду у дома 5 быстровозводимую сборно-разборную конструкцию в виде похожую на надгробие. На инсталляции было изображено фото главы государства, цифра "1952-2019" и подпись " ПРЕДАЛ НАРОД РОССИИ". Проведение данного мероприятия не было согласовано с органами исполнительной власти, за что мужчина был задержан  и приговорен к 9 суткам ареста.

Свою вину подсудимый не признал и утверждал, что находился дома в течение недели.
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Фото: Piter.TV, Dave Frenkel

Теги: владимир путин, надгробие, октябрьский суд, публичная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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