Петербуржец получил 9 суток за "надгробие" с Путиным

Проведение данного мероприятия не было согласовано с органами исполнительной власти.

Октябрьский суд Петербурга вынес приговор петербуржцу, установившему надгробие с изображением Владимира Путина рядом с Исаакиевским собором. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, вечером 5 апреля 32-летний обвиняемый разместил в Александровском саду у дома 5 быстровозводимую сборно-разборную конструкцию в виде похожую на надгробие. На инсталляции было изображено фото главы государства, цифра "1952-2019" и подпись " ПРЕДАЛ НАРОД РОССИИ". Проведение данного мероприятия не было согласовано с органами исполнительной власти, за что мужчина был задержан и приговорен к 9 суткам ареста.

Свою вину подсудимый не признал и утверждал, что находился дома в течение недели.

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Фото: Piter.TV, Dave Frenkel