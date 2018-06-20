Петербургский биолог нарисовали портрет Путина из бактерий стафилококка

Работа создана в рамках конкурса "Красота микромира".

Петербургский биолог нарисовали портреты президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпин с помощью бактерий стафилококка. Об этом Piter.TV сообщили организаторы конкурса "Красота микромира", в рамках которого был создан проект.

Для создания портретов ученая Ольга Пинегина использовала питательную среду в чашке Петри. Задача конкурсанта – нарисовать три изображения, объединённых общей темой. Для своей работы Ольга выбрала двух политических деятелей, а также китайский иероглиф, означающий "счастье". Таким образом, биолог подчеркнула теплые отношения, которые сложились у России и Китая в последнее время.

"Красота микромира" проводится с 2016 года. В рамках конкурса картин из микроорганизмов организаторы каждый год предлагают участникам новые темы для творчества. В этом году итоги конкурса подведут 14 июня.

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Фото: "Красота микромира"