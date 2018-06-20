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Жирафиха Соня из Ленинградского зоопарка не оценила петербургскую весну

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Суперкороткая прогулка попала на видео.

Жирафиха Соня не оценила петербургскую весну. Пресс-служба Ленинградского зоопарка опубликовала видео с ее суперкороткой прогулкой в открытом вольере.

На записи видно, как животное выходит на свежий воздух, стоит там несколько секунд и обратно скрывается в помещении. Стоит отметить, что в этот день на улице царила солнечная и теплая погода. Столбик термометра показывал выше 15 градусов.

Пользователи интернета написали, что Соня оказалась жирафихой с характером и придумали несколько забавных комментариев к этому видео: "когда проснулся в 7 утра, а потом вспомнил, что сегодня воскресенье", "Тот случай, когда жираф больше хозяйка своей судьбы, чем ты".

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке из спячки вышли сурки и стали энергично жевать ель.

Видео: Instagram / spbzoopark

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Теги: животные, жирафиха соня, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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