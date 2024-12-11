За аферу почти на 6 млн рублей транспортной полицией Астрахани задержан лжерекрутер

Полиция раскрыла семь криминальных эпизодов.

За аферу почти на шесть миллионов рублей задержан лжерукретер. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции в Астрахани. Российские правоохранительные органы уточнили, что ранее неоднократно судимый местный житель был зарегистрирован на сайте для поиска работы. Злоумышленник находил контакты соискателей, з таем звонил им от имени компании-рекрутера. Мужчина предлагал кандидатам вакансию, а также платную услугу по оформлению недостающих документов или продлению действия просроченных бумаг. Одним из потерпевших оказался житель Краснодарского края. Моряк искал работу на судах загранплавания. Спустя три месяца после того момента, как мужчина заполнил анкету, с ним связался подозреваемый и предложил работу. Однако из-за того, что пакет документов у кандидата был неполным, звонивший предложил свою помощь за определённую плату.

Под этим предлогом злоумышленник выманил у жертвы 48 тысяч рублей, а через время вновь попросил денег. Заподозрив неладное потерпевший обратился в полицию. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время задокументировано семь криминальных эпизодов его противоправной деятельности. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил в совокупности около шести миллионов рублей. В отношении мужчины ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу. На банковские счета подозреваемого наложен арест.

В Нижнем Новгороде задержали сообщника действовавших из-за рубежа телефонных мошенников.

Фото и видео: МВД медиа